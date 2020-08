Juventus, gioia McKennie: "Entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio, adesso al lavoro!"

Ha il sorriso di chi non vede l'ora di iniziare a giocare, Weston McKennie, l'americano della Juventus sbarcato a Torino nelle scorse ore. Una soddisfazione postata anche sui social dal giocatore: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio! Non avrei potuto farlo senza il grande sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei agenti. Adesso è il momento di lavorare!", il messaggio su Twitter corredato dalla foto ufficiali della firma con la Juventus.



BLESSINGS!!! Excited to start this new journey! Couldn’t have done it without the massive support from my family, friends, and agents🙏🏽. Time to Work #forzajuve pic.twitter.com/97NdnOikRT

— Weston McKennie (@WMckennie) August 29, 2020