Juventus, giorni decisivi anche per De Sciglio: occhio al Siviglia di Monchi

Sono giorni decisivi in casa Juventus anche per Mattia De Sciglio. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ex terzino del Milan alla fine potrebbe anche restare in bianconero. Ci sono stati dei sondaggi di Aston Villa e Celtic, ma entrambe le destinazioni non sono gradite al giocatore. Occhio al Siviglia di Monchi, da sempre un grande estimatore del terzino juventino.