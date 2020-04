Juventus, gli scambi per arrivare a Icardi: Pjanic sul piatto ma Leonardo sogna Dybala

In casa Juventus tiene banco la possibile trattativa con il PSG per arrivare a Mauro Icardi. L'argentino, dovrebbe prima essere riscattato dai francesi per 70 milioni, che diventerebbero 85 in caso di nuova cessione in Italia. Leonardo e Paratici sono in ottimi rapporti nonostante a gennaio sia sfumata la trattativa per lo scambio Kurzawa-De Sciglio. Adesso il dirigente brasiliano vorrebbe tentare di portare a Parigi Alex Sandro e soprattutto Pjanic e la strada è tracciata con Maurito sul piatto. Anche Douglas Costa è un nome che circola negli uffici di Al Khelaifi, come del resto quello di Dybala, che però non lascerà i bianconeri essendo tornato al centro del progetto juventino dopo i dubbi dell'estate 2019. A riportarlo è Tuttosport.