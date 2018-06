Juventus, Golovin ha sempre più estimatori: Marotta prova ad accelerare

Amburgo, maxi esodo in vista: tanti big via dopo la retrocessione

Valencia, 40 milioni di euro per Guedes: affare fatto col PSG

Ajax, forte pressing per Tadic del Southampton

Espanyol, Jurado saluta e vola in Arabia Saudita

La Fiorita, federazione ha respinto tesseramento di Alciato per gelosie

Real Madrid, in arrivo i due figli di Eidur Gudjohnsen

S.Donetsk, rinnovo e clausola da 100 milioni per Ismaily

Valencia, idea Darmian per sostituire il partente Cancelo

Queiroz risponde a Carvajal: "Iran sleale? Pensi a Ramos in finale a Kiev"

Nizza, preso un nuovo difensore. In arrivo Herelle

Rangers Glasgow, preso Flanagan: ha firmato per due anni

West Ham, contatto con Lucci per Correa del Siviglia

Siviglia, interesse per il terzino Bernardo del Lipsia

Barcellona, Jordi Alba: "Se potessi resterei qui per tutta la vita"

Villarreal, preso Funes Mori: firma per quattro anni

Sport si schiera con la Pulce: "Messi non merita questa Argentina"

Vista la concorrenza che si fa ogni giorno più agguerrita, il dg della Juventus Beppe Marotta ha deciso di accelerare i tempi per arrivare all'attaccante della Russia e del CSKA Aleksandr Golovin . L'accordo con il giocatore è molto vicino, ma manca ancora quello con il club russo. La Vecchia Signora è pronta ad alzare la quota dei bonus e della futura rivendita, mantenendo però la quota fissa dell'investimento a 18 milioni contro i 25 richiesti da Mosca. A riportarlo è Il Corriere di Torino .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy