Juventus, Golovin in pugno: 20 milioni per il russo del CSKA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha in pugno il centrocampista centrale del CSKA Mosca Aleksandr Golovin. I bianconeri avrebbero superato la concorrenza di club come Arsenal, Chelsea e Monaco grazie alla volontà dello stesso giocatore che tratta con i dirigenti juventini già da diversi mesi. Oggi o domani è previsto un nuovo contatto tra i due club con la chiusura che dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.