Juventus, grana Higuain: prima della rivoluzione serve la cessione del Pipita

Un anno dopo la storia si ripete. Come scrive questa mattina Tuttosport, la Juventus vorrebbe voltare pagine in attacco e trovare un nuovo partner e CR7 che possa prendere il posto di Higuain. La Juve pressa, il giocatore nicchia. Di club blasonati e ambiziosi disposti a riconoscerli 7 e passa milioni di euro netti la prossima stagione al momento non ne risultano. E il padre del Pipita è sicuro che il figlio non rescinderà il contratto con la Juventus: "E' quasi impossibile che Higuain il prossimo anno giocherà nel River Plate. Che la Juventus non lo voglia più è un'invenzione. La Juventus lo vuole ancora - ha detto - e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto. Penso che arriverà a scadenza e poi dopo, se sarà possibile, verrà al River o giocherà in qualsiasi altro posto". La Juventus, però, i suoi piani li ha già delineati ed è convinta che, in un modo o in un altro, la grana Higuain questa volta sarà risolta secondo quanto auspicato.