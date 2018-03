Juventus, grandi manovre a centrocampo: il sogno è Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juventus ha già iniziato le grandi manovre in vista dell'estate. Tra le priorità c'è il rafforzamento del centrocampo. Il grande sogno è Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo è giovane, tecnico, fisico e universale, ma ha almeno 3 difetti: il prezzo (siamo sui 100 milioni), la forte concorrenza (United, City e PSG) e trattare con Lotito non è facile. In risalita le quotazioni di Rabiot, Dembelé e Ramsey, tutti accomunati dalla date della scadenza del contratto: 2019.