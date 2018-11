Juventus, Grimaldo l'alternativa a Marcelo e Jordi Alba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il Corriere dello Sport, il rinnovo di Alex Sandro non è all'ordine del giorno e la Juventus starebbe valutando i possibili sostituti del brasiliano. Sul taccuino di Paratici non ci sarebbero solo Marcelo e Jordi Alba, ma anche Alejandro Grimaldo del Benfica, classe 1995, una valida alternativa ai due esterni di Real e Barcellona. E' lui "l'altro Cancelo" per la fascia sinistra - sostiene il quotidiano sportivo romano. Il ragazzo è seguito da tempo dalla dirigenza bianconera che non rimane indifferente alle qualità del ragazzo: Grimaldo è legato al Benfica da un contratto che scade nel 2021 è ha una valutazione di 35 milioni.