Juventus, Guardiola è ad Abu Dhabi dal proprietario del Manchester City

© foto di Imago/Image Sport

Psicosi Guardiola. E' quello del manager catalano il nome in cima alle preferenze del popolo juventino, che aspetta di conoscere il nome del nuovo allenatore dopo l'annuncio della scorsa settimana circa il divorzio da Massimiliano Allegri dopo la partita contro la Sampdoria.

Guardiola ad Abu Dhabi - Guardiola - scrive il 'Corriere dello Sport' - in questi giorni è ad Abu Dhabi. E' partito martedì, all'indomani dei festeggiamenti per i trionfi in questa annata del City per qualche giorno di relax, ma anche per incontrare il proprietario del club: Mansur bin Zayd Al Nahyhan. Difficile pensare a confronto per dirsi addio, più probabile per parlare di progetti futuri o di rinnovo del contratto: negli scorsi giorni, dai tabloid inglese, è trapelata la volontà della società inglese di far sottoscrivere a Guardiola un ricco quinquennale da 100 milioni di sterline.