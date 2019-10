Juventus-Haland, l'uomo del momento che disse no ai bianconeri

Erling Haland è uno dei giocatori più in vista in questo inizio di stagione, grazie ai gol in Champions con il Salisburgo e a un mercato che intorno al suo nome presto esploderà, anche in vista di gennaio. L'attaccante 19enne in passato era stato contattato dalla Juventus ma "era troppo presto" per scegliere i bianconeri dopo l'esperienza al Molde. Lo ha rivelato lo stesso giocatore nel corso di un'intervista alla BBC dove ha svelato di aver scelto il club austriaco per avere maggiori possibilità di giocare con continuità. A riportarlo è Tuttosport.