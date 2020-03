Juventus, Harry Kane resta nel mirino. Ma il Tottenham chiede 150 milioni di euro

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus e anche su un nome che ritorna. L'inglese Harry Kane del Tottenham piace molto: gol a grappoli ma zero trofei dal 2013, ha aperto a un eventuale addio agli Spurs. La società di Levy lo valuta però 150 milioni di euro e lui ne chiede 12 di ingaggio, cifre che la Juventus o altri club non vogliono spendere per il ventiseienne britannico.