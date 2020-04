Juventus, Higuain è fuori dai piani: cessione o ritocco dell'ingaggio verso il basso

In scadenza di contratto a giugno 2021, Gonzalo Higuain s'è dato appuntamento con la Juventus al termine dell'epidemia. Attualmente in Argentina, quando rientrerà il Pipita avrà un confronto con la dirigenza, che gli spiegherà come sia ormai fuori dai piani (Icardi, Kane e Werner le idee per l'attaccante del futuro).

Cessione in vista? - La società bianconera, dunque, è disposta a cedere l'ex Napoli o, al limite, potrebbe proporre un rinnovo, abbassando l'ingaggio, per non perderlo a zero tra un anno. Ma è chiaro che Higuain non sia più al centro del progetto Juve. A riportarlo è il Corriere di Torino.