Juventus, Higuain è il più sacrificabile: può partire per fare spazio ad un ingresso pesante

vedi letture

Sulle pagine di Tuttosport si parla del futuro di Gonzalo Higuain. Il contratto del Pipita scade nel 2021, per questo motivo entro giugno le parti dovranno incontrarsi e decide se continuare insieme oppure separarsi, evitando a Higuain la convivenza nell'ultima stagione da quasi svincolato di lusso. I dirigenti bianconeri hanno un ottimo rapporto con il fratello di Higuain, Nicolas, che gli fa da agente e anche in questi mesi hanno continuato a tenersi in contatto. Nel parco attaccanti della Juventus il nome di Higuain appare quello più sacrificabile per fare spazio ad un ingresso pesante.