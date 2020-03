Juventus, Higuain e il ritorno in Argentina. La ricostruzione del viaggio in tre tappe

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare di Gonzalo Higuain e del suo ritorno in Argentina (per stare al fianco della famiglia, ndr) che ha provocato - si legge - anche critiche ingiustificate. Il Pipita, con in mano l’esito negativo del tampone, è riuscito a superare i controlli della Polizia all’aeroporto di Torino-Caselle e il suo viaggio, autorizzato, si è sviluppato in tre tappe: dall’Italia alla Francia, dalla Francia alla Spagna, dalla Spagna all’Argentina.

La ricostruzione - Il primo volo - continua La Gazzetta dello Sport - è stato effettuato con un aereo privato, non di proprietà come nel caso di Cristiano Ronaldo, ma noleggiato per l’occasione. Privatejetfinder, una delle società del settore, stima in 7.000 euro il costo di questa prima tratta. La differenza, per quanto riguarda il prezzo, è ovviamente sul volo intercontinentale, dalla Spagna all’Argentina. Un biglietto in business class con volo di linea costa sui 3.500 euro. Molto più caro un volo privato, che quasi sicuramente è stata la modalità scelta da Higuain. Il prezzo è quantificato da Privatejetfinder in 200.000 euro (serve naturalmente un aereo di dimensioni importanti) ma in caso di rapporti frequenti - e i calciatori prendono quei voli con una certa regolarità - il prezzo può scendere tanto. Anche per arrivare fino a Buenos Aires. Dove tra l’altro la situazione sta peggiorando per il coronavirus: tutti gli argentini sono in quarantena. In questo quadro non semplice si sta muovendo Higuain: il fatto che abbia in mano il tampone che lo certifica “sano” molto probabilmente non gli pregiudica i 14 giorni di quarantena forzata. Che trascorrerà al fianco dell’adorata mamma, le cui condizioni sono gravi a causa di un ictus.