Juventus, Higuain è tornato a Torino. Ma per quanto?

Gonzalo Higuain è rientrato in Italia. Il centravanti argentino, 57 giorni dopo il suo volo per l'Argentina per stare vicino alla mamma in periodo di pandemia, è tornato a Torino per rimettersi a disposizione di Maurizio Sarri dopo l'obbligatorio periodo di quarantena. Chi immaginava che il rientro non sarebbe mai avvenuto dunque ha avuto torto, chi ha confermato la fiducia nel Pipita, ragione. Certo, il ritorno del bomber argentino in città non cambia di una virgola le sue possibilità di rimanere in bianconero e nemmeno Sarri sembra essere in grado di salvare il Pipita dalla cessione questa volta, specie se il River Plate accontenterà la Juve e la sua fame di giovani talenti. E' stranoto che il ds Paratici è a caccia di un numero 9 e per Gonzalo suonano forti anche le sirene della MLS statunitense.

Il futuro immediato - 14 giorni di quarantena tanto per cominciare, che lo spingono fuori anche dalle scelte per l'immediato: mentre lunedì i compagni inizieranno gli allenamenti di squadra, per Higuain ci sono due settimane di clausura, con tutti i problemi che può portare, specie con in un equilibrio emotivo precario come quello dell'ex Napoli.