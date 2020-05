Juventus, Higuain: "Il River Plate mi ha dato tutto, mi immagino nella squadra di Gallardo"

Gonzalo Higuain rompe il silenzio e si esprime sul tanto vociferato interesse del River Plate nei suoi confronti in un'intervista concessa a TyC Sports: "Il River mi ha dato tutto, dalla possibilità di crescere fino a quella di arrivare in un top club come il Real Madrid, ma ora non so cosa succederà e in questo momento sono concentrato solamente sulla Juventus. La squadra di Gallardo è molto contagiosa, ha personalità, cinismo, tutto... Gli attaccanti hanno sempre tante occasioni da rete con questo tipo di gioco e chiaramente uno che ha militato nel River in passato, quando vede questa squadra, si immagina lì e pensa: 'Che bellezza!'".