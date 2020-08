Juventus, Higuain: "Non so se Messi lascerà il Barcellona. Lui e CR7 sono l'élite"

vedi letture

Intervistato da Fox Sports, l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato di Leo Messi e del futuro dell'argentino: "Non so se Messi lascerà il Barça e non so cosa stia pensando ora. E' una situazione difficile e drammatica in un club dove ha vinto così tante cose. E' una domanda per lui e solo lui può dare la risposta. Spero che accada il meglio per lui, ciò che lo rende felice. Giocare con Messi e CR7? Condividono il fuoco interiore di voler rimanere nell'élite del calcio per così tanto tempo. Non è facile. Negli ultimi 15 anni hanno vinto undici Palloni d'Oro e hanno dominato nell'ultimo decennio".