Juventus, Higuain: "Oggi partita fondamentale per lo scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima del match con il Bologna: "L'altro giorno è accaduto qualcosa di meraviglioso. Ribaltare la partita negli ultimi cinque minuti è stata un'iniezione di fiducia per le ultime tre partite".

Che Juve servirà?

"Solida, affamata e aggressiva. In questa partita non si può scherzare. Questa è una partita fondamentale per il tricolore".