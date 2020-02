vedi letture

Juventus, Higuain: "Partita difficile, tante squadre inferiori ci hanno messo in difficoltà"

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha presentato ai microfoni di JTV il match di oggi contro il Brescia. Ecco quanto raccolto dai colleghi di Tuttojuve.com:

Che gara ti aspetti?

"Sarà una partita difficile, abbiamo già avuto l'esperienza di giocare contro squadre di valore inferiore che ci hanno messo in grossa difficoltà. Quindi dipende dalla nostra determinazione il fatto di vincere questa partita, portare a casa questi tre punti che saranno importanti per il campionato".

L'obiettivo è partire fortissimo?

"Sì, però dopo non prendere quel piacere di gestire, se prendiamo per la parte buona la partita, provare ad avere la continuità finché finisce la partita. Tante volte abbiamo messo sul binario buono la partita, poi ci siamo rilassati e alla fine si è sofferto un po'. Dobbiamo migliorare in quell'aspetto".