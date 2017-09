Juventus, Higuain: "Partita durissima, ma l'importante era vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritorno al gol per Gonzalo Higuain. Al termine della gara contro l'Olympiacos, l'attaccante della Juventus ha parlato ai microfoni di JTV: "E' stata una partita durissima, non riuscivamo a sbloccarla ma dopo il primo gol ci è uscito tutto meglio. L'importante era vincere e ora abbiamo tre giorni per preparare la gara di Bergamo".

Entrato nel momento giusto.

"Avevo sempre voglia di giocare. Quando tifosi ti trasmettono questa grinta fa molto piacere".

L'esultanza con i compagni.

"Festeggio sempre alla stessa maniera i gol. I compagni erano felici".