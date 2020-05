Juventus, Higuain pronto a tornare: dopo la quarantena si parlerà anche di futuro

Gonzalo Higuain negli ultimi giorni ha parlato con la Juventus ed entro 3-4 giorni è atteso in Italia dove dovrà iniziare 14 giorni di quarantena dopo il lungo periodo in Argentina. Il Pipita scalpita e vuole tornare in campo quanto prima perché non ha intenzione di mollare la Juve in anticipo. Del futuro se ne parlerà in un secondo momento, con il River Plate sempre vivo nei suoi pensieri e la MLS che nicchia e prova a inserirsi. Possibile che venga aperto un discorso con gli argentini come quello che portò Tevez al Boca Juniors e che il Bentancur dei Milionarios possa essere Julian Alvarez, talento classe 2000 seguito con interesse dagli juventini. A riportarlo è Tuttosport.