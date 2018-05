Juventus, Higuain può andare via per una proposta da almeno 60 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus starebbe pensando a qualche cessione illustre per abbassare l'età media della squadra: oltre a Mario Mandzukic, i sacrificati eccellenti potrebbero essere Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Due protagonisti delle vittorie delle ultime stagioni, che non sono più indispensabili per continuare a vincere. Per l'attaccante argentino, però, la Juve prenderà in considerazione solo offerte a partire da 60 milioni.