Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla Juventus, ed in particolare sul suo centravanti "ritrovato", Gonzalo Higuain. L'argentino, si legge, è passato in 70 giorni dall'essere un intruso in rosa a diventare il compagno ideale per CR7. Una resistenza che gli vale una ventina di gol morali. Ora però la Juve è sua, e non sembra avere intenzione di mollare. Mandzukic è fuori dalla lista Champions, e Dybala ha l'umore di chi è rimasto solo perché si è messo di traverso fino all'ultimo. La differenza è sostanziale, e il Pipita conosce anche a memoria il 4-3-3 di Sarri, con Douglas Costa partner perfetto per lui e Ronaldo. E poi c'è il piacere di giocare proprio con il portoghese, alla faccia di chi ne aveva messo in dubbio la possibile coesistenza.