Juventus, Higuain si impunta e vuole restare fino al 2021: rescissione complicata

vedi letture

Gonzalo Higuain vuole arrivare in fondo al proprio contratto con la Juventus che ha scadenza nel 2021 e quindi percepire tutti i 7,5 milioni di euro previsti dall'intesa oltre al milioncino e mezzo residuo della passata stagione. Questo, a meno che non si trovi un accordo sulla rescissione. I bianconeri lavorano sulla buonuscita, che permetterebbero alla Vecchia Signora di risparmiare almeno l'ingaggio del prossimo anno, visto che nessuno è disposto a versare i 18 milioni che pesano ancora sul bilancio juventino. Ma quando si parla di questa possibilità, Higuain blocca tutto e allora torna in ballo anche l'ipotesi che venga inserito in uno scambio, vana al momento visto che non ci sono richieste in tal senso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.