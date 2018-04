Juventus, Higuain suona la carica: "Pronti per questa battaglia"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, questa mattina, ha svolto il risveglio muscolare in vista del match contro l'Inter. Adesso il programma prevederà il pranzo e il riposo pomeridiano, mentre a metà pomeriggio ci sarà la riunione tecnica. Gonzalo Higuain, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, suona la carica in vista della sfida di questa sera con l'Inter: "Noi siamo pronti per questa battaglia..!!!