Juventus, Higuain: "Una vittoria che vale un pezzo di Scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter. "Sembrava tutto finito come con il Napoli che poteva essere un pareggio, è una vittoria importantissima per lo Scudetto. Provo sempre a dare il massimo per la squadra, ci provo sempre e quello ti porta alla vittoria. Dovevo stare tranquillo dopo il primo errore, questa vittoria vale un pezzo di Scudetto".