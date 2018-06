Juventus-Higuain, verranno considerate solo offerte superiori a 63 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c’è dubbio che Higuain abbia inciso parecchio negli ultimi due scudetti della Juventus: gol pesantissimi, quest’anno; meno di una stagione fa ma pesanti. Naturalmente la Juve non ha intenzione di privarsene ma molto lascia pensare che a breve potrebbero arrivare offerte interessanti alla Juventus. E secondo La Gazzetta dello Sport, le offerte dovranno essere almeno di... 63 milioni di euro perché al di sotto di quella soglia la Juve (per non cadere nella minusvalenza rispetto ai 94 milioni spesi due anni fa) non ha intenzione di andare.