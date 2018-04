Juventus, Howedes: "Bello tornare con gol dopo cinque mesi fermo"

Il difensore della Juventus Benedikt Howedes ha commentato così sui social il gol e la vittoria contro la Sampdoria: “Bellissima sensazione essere tornato con un gol dopo quasi cinque mesi senza giocare nemmeno una gara. Ancora meglio quando succede in una gara così importante. Siamo un passo più vicini al nostro obiettivo”.

Amazing feeling to come back with a goal after almost 5 months without playing a game! Even better when it happens in such an important match. We’re one step closer! #ForzaJuve 🏳🏴 pic.twitter.com/gGtaVNBuDL

— Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 15 aprile 2018