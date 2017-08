Juventus-Howedes, dalla Germania: lo Schalke 04 chiede 20 mln

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, non è così vicino l'accordo tra Juventus e Schalke 04 per il trasferimento a Torino di Benedikt Höwedes, difensore classe '88. Sky Deutschland scrive che il club di Gelsenkirchen chiede 20 milioni di euro, oltre che la cessione a titolo definitivo. Il club campione d'Italia, invece, vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto e spendere al massimo dieci milioni di euro.