Juventus, i bianconeri gufano Mourinho per alimentare il sogno Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, se davvero vorrà provare a puntare a un clamoroso ritorno di Paul Pogba a gennaio, dovrà tifare per un flop totale in Champions League, così da avere una possibilità in più per l'eventuale cessione da parte dei Red Devils. I contrasti con Mourinho e una serenità persa da tempo sono altri assist per un acquisto che alzerebbe ulteriormente il livello della Veccia Signora. Il giocatore non ha mai fatto mistero della sua apertura a un ritorno in Piemonte e anche questo è un punto in favore dei diritenti juventini. Il problema potrebbe essere relativo ai costi: il cartellino non vale meno di 50 milioni e soprattutto l'ingaggio è da 14 milioni netti a stagione. Raiola tesse la tela senza troppo clamore per non allarmare gli inglesi, ma le notizie tanto attese, soprattutto dal francese, potrebbero arrivare prima di quanto s'immagini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.