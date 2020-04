Juventus, i bianconeri ripartono da Chiellini: a breve l'annuncio del rinnovo

Giorgio Chiellini ha utilizzato questo periodo di inattività del mondo del calcio per mettere ulteriore benzina nelle gambe e per arrivare alla ripresa in una forma che gli permetterà di partecipare attivamente allo sprint finale. Il difensore e capitano bianconero, ha già concordato anche il rinnovo di contratto fino al 2022, che sarà firmato appena sarà possibile con relativo annuncio in pompa magna. Per lui è già pronto anche un ufficio presso la Continassa quando deciderà di smettere col pallone per ricoprire un ruolo dirigenziale, per cui si sta già allenando rappresentando il club all'interno dello spogliatoio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.