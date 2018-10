Juventus, i bianconeri si inseriscono nella corsa del gioiello O'Riley

Fiorentina, Chiesa: "Bernardeschi figura importante per la mia crescita"

TOP NEWS Ore 20 - Roma, asta per Under. Allan convocato da Tite

Micciché: "Fiducia in Gravina, non volevamo creare spaccature"

Ancelotti: "In Europa serve un impresa. Scudetto al Sud? E' l'ora..."

Roma, El Shaarawy: “Rinnovo? Sto bene qui. A Napoli per vincere”

Ancelotti: "Non mi aspettavo la chiamata da Napoli di De Laurentiis"

Milan, Rodriguez: "Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui"

Cruz sull'Inter: "C'è la convinzione che non ci siano squadre più forti"

Fiorentina, Chiesa: "Ricordo Astori in ogni frangente della mia vita"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre

Ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Matt O'Riley . Il centrocampista offensivo del Fulham, classe 2000, è seguito in Bundesliga dal Borussia Dortmund che dopo il colpo Jadion Sancho, ha intenzione di prendere altri talenti dall'Inghilterra. La Vecchia Signora, però, è sul diciassettenne di Londra, frutto del settore giovanile dei Cottagers.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy