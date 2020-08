Juventus, i bianconeri virano decisi su Dzeko ma ci sono due ostacoli per il bosniaco

Edin Dzeko è il primo nella lista della Juventus in vista della prossima stagione. Due sono gli ostacoli per i bianconeri: l'ingaggio del calciatore ma anche la volontà di Friedkin di non presentarsi in giallorosso con la cessione dell'attuale capitano. A riportarlo è SportMediaset.