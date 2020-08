Juventus, Corriere della Sera: "Con Sarri si è visto, in peggio, il cambio in Europa"

vedi letture

Cristiano Ronaldo non basta alla Juventus per arrivare alle Final Eight di Champions League. E la prestazione del portoghese non rende meno amara e grave l'eliminazione contro un avversario reduce da 5 mesi di stop. Le luci intorno al portoghese sono tutte spente: a differenza dello scorso anno nella rimonta contro l'Atletico Madrid, il resto della Juve non si dimostra mai veramente all'altezza del proprio infinito campione.

La Juventus incassa l'ennesima delusione internazionale, forse la più destabilizzante degli ultimi tempi: l'auspicato cambio in Europa con l'arrivo di Sarri si è visto sì, ma in peggio. Lo riporta Il Corriere della Sera.