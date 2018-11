Juventus, Corriere di Torino sul mercato: "Per Andersen è sfida all'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Il Corriere di Torino in edicola scrive del mercato riguardante la Juventus. "Per Andersen è sfida all'Inter", scrive il giornale in merito al difensore danese della Sampdoria. I bianconeri seguono il classe '96 così come i nerazzurri: la sfida per l'ex Twente - scrive il quotidiano in edicola - è iniziata.