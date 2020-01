© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Bayern Monaco si sarebbe inserito nella corsa a Emre Can. Il Borussia Dortmund è in vantaggio sul centrocampista, anche se al momento non è stato trovato l'accordo con la Juventus. La richiesta è di 30 milioni di euro e ballano ancora alcuni milioni per far chiudere l'accordo. Emre Can, cresciuto calcisticamente con i bavaresi, è apprezzato dal tecnico Hansi Flick, cosa esplicitata in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Schalke.