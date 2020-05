Juventus, i dubbi di Sarri sono legati al centrocampo: solo Bentancur sicuro del posto

Non solo certezze ma anche dubbi per Maurizio Sarri in vista del ritorno del campionato. Secondo quanto riporta Tuttosport, i punti interrogativi del tecnico della Juventus sono legati al centrocampo. Sicuro di un posto sarà Rodrigo Bentancur ma per sapere di più circa il suo ruolo - se interno o play - tutto dipende da Miralem Pjanic. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino ma nel caso sia in forma riprenderebbe il suo posto davanti alla difesa. Per il ruolo di mezzala sinistra ballottaggio fra Ramsey e Matuidi.