Juventus, i dubbi su Higuain spingono Dybala al centro del tridente

vedi letture

Maurizio Sarri ieri è tornato a lavorare alla Continassa con l'intento di preparare al meglio la possibile ripresa. Con Higuain unico centravanti in rosa, che tornerà in ritardo rispetto agli altri e che dovrà dimostrare di essere in forma prima di tornare titolare, il tecnico juventino ha rispolverato l'idea di riprendere il torneo con Dybala falso nove e Ronaldo nella sua consueta posizione di esterno sinistro in un tridente completato dalla fantasia di Douglas Costa. Un piano ambizioso che toglie muscoli e centimetri per inserire fantasia e qualità. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.