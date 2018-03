Juventus, i gol di Wembley valgono dodici milioni di euro in più

Il passaggio del turno in Champions League vale, per la Juventus, dodici milioni di euro in più. Tuttosport fa sapere che tra bonus, botteghino e market pool, le reti di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala al Tottenham valgono oro. Sei milioni in più a rete, perché i bianconeri hanno conquistato l'accesso ai quarti e di conseguenza nuovi introiti per altre due gare di Champions. I ricavi della Vecchia Signora nella massima rassegna continantale, al momento, ammontano a 94,6 milioni di euro.