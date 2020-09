Juventus, l'altro Morata: dalla moglie modella fino alla margherita con la burrata e il paintball

Il ritorno a Torino di Alvaro Morata, evidenzia il Corriere di Torino, fa riemergere il lato più umano e meno professionale del calciatore spagnolo, che arrivò a Torino a 21 anni e dopo due mesi in infermeria tolse il posto al connazionale Fernando Llorente. I suoi amici nello spogliatoio erano Simone Zaza e Roberto Pereyra, un trio che abitualmente frequentava la Trattoria Fratelli Bravo oppure il Planet, a pochi passi dal Museo Egizio. Oltre alla passione per la pizza margherita con la burrata, scrive sempre il quotidiano, aveva quella per il paintball e per i go-kart. Altra frequentazione abituale del centravanti era il Cerrina Race Track di Bruino, in compagnia del suo amico Michel. E proprio un amicizia, quella con lo stilista Alessandro Martorana, gli ha permesso di conoscere a Milano la modella Alice Campello, sposata con una sfarzosa cerimonia nell’estate 2017.