Juventus, Marca su Ronaldo: CR7 tra i favoriti per il pallone d'oro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla Spagna non ci sono dubbi, anche quest'anno Cristiano Ronaldo sarà tra i favoriti per il pallone d'oro. Il 34enne, secondo quanto riportato da Marca, può rientrare nei favoriti nonostante il mancato successo in Champions League. Vittoria in Supercoppa, primo scudetto in Italia e ben 125 gol in Champions League, senza dimenticare il successo nella Uefa Nations League. Mané, Van Dijk e Messi, ma soprattutto CR7: saranno loro i calciatori che si giocheranno il pallone d'oro 2019.