Juventus, i retroscena sull'addio di Benatia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport svela dei retroscena in merito all'addio di Mehdi Benatia alla Juventus. I rapporti tra il difensore e il tecnico Max Allegri erano irrimediabilmente incrinati, anche per questo Fabio Paratici gli ha trovato una soluzione. Il difensore ex Roma e Bayern Monaco aveva capito che, col ritorno di Leonardo Bonucci, sarebbe tornato a essere una riserva: quattro presenze da agosto a novembre e il borbottio è diventato protesta. Allegri, negli ultimi tempi, non avrebbe gradito il comportamento del difensore e in particolare un paio di episodi: gli acciacchi o presunti tali del ragazzo prima della sfida con l'Atalanta a fine 2018 e prima della sfida con il Bologna a inizio 2019. Il calciatore ex Udinese non è sceso in campo, ufficialmente, per alcuni problemi fisici. Da qui la decisione della Juventus, che ha accettato i dieci milioni di euro provenienti dal Qatar per liberare Benatia e puntare su Martin Caceres.