Juventus seccata dagli attacchi della Lazio ma nessuna replica ufficiale

La Lazio da giorni continua ad attaccare a distanza la Juventus. Ieri l'ultima frecciata del responsabile delle comunicazioni Diaconale che ha parlato di "ipocrisia" rispondendo a una domanda sul taglio degli stipendi dello spogliatoio bianconero. Una sorta di nuovo derby scudetto, anche se dalle parti di Torino, se pur seccati dai ripetuti attacchi, nessuno abbia avuto mai l'intenzione di rispondere ufficialmente. Anche perché il primo pensiero di Agnelli e dei dirigenti non è tanto il titolo, vinto per 8 anni di fila, ma la situazione generale del calcio e una crisi che sarà dura da superare. Anche la Juve in realtà vorrebbe terminare la stagione, esattamente come la Lazio, perché vorrebbe dire tamponare un danno economico al momento molto ingente. Il problema di tutti è che a decidere la ripresa non saranno certo i singoli club o la politica del pallone, ma solo il Covid-19. A riportarlo è Tuttosport.