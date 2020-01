Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. Idea prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Notizia sorprendente, quella della Bild di oggi: il Bayern Monaco starebbe valutando un clamoroso ritorno di Douglas Costa, già in questa finestra di mercato. I bavaresi stanno cercando rinforzi sugli esterni d'attacco: Leroy Sané è l'obiettivo principale ma le condizioni fisiche del giocatore, reduce dalla rottura del legamento crociato sono un problema per l'immediato. Gli infortuni a cui sono spesso soggetti Gnabry e Coman suggeriscono un ulteriore rinforzo ed ecco spuntare il nome del brasiliano, chiuso nel 4-3-1-2 di Sarri e che sarebbe un profilo ideale per la squadra di Flick, anche perché conoscerebbe già l'ambiente e non sarebbe necessario alcun periodo di adattamento. Il nome del giocatore è stato suggerito dai senatori della squadra: Manuel Neuer, Thomas Muller, David Alaba, Joshua Kimmich e Robert Lewandowski. Classe 1990, Douglas Costa è stato riscattato dalla Juventus lo scorso giugno per 40 milioni.