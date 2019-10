Juventus, Sky Sports UK: lo United pronto all'offerta per Can

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United è pronto a fare un'offerta per Emre Can. Lo conferma Sky Sports UK: la Juventus per il giocatore chiede circa 35 milioni di sterline, con Can che sarebbe pronto a lasciare la formazione bianconera. Recenti gli sfoghi del calciatore dal ritiro della Nazionale dove non ha nascosto le volontà di andare. I Red Devils lo considerano come nome caldo per gennaio.