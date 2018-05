Juventus, i tormenti di Buffon: domani sarà star all'estero?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon questa mattina in conferenza stampa saluterà la Juventus, madre, amante, figlia per 17 anni. Il portiere bianconero - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non ha però deciso cosa farà dei prossimi 40 anni e queste ultime sono lunghe ore di riflessione. È probabile che in conferenza resti vago: niente annunci a effetto mentre è ancora nelle stanze di Madama. Ma non è detto che l’addio sia esteso al calcio in generale: Gigi si sente integro fisicamente, sa di poter parare ancora (e bene). I corteggiamenti sono un fatto: gli sono arrivate decine di offerte, alcune esotiche tra Usa e Cina e altre suggestive (Boca Juniors). Come le ipotesi italiane, tutte scartate: a Buffon piacerebbe divertirsi un anno ancora, ma solo in una grande squadra europea in cui possa dosare l’impiego e inseguire la Champions.