Juventus, Icardi il primo obiettivo per l'attacco: la strategia bianconera per Maurito

La Juventus fa sul serio per Mauro Icardi. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'argentino è l'obiettivo principale per l'attacco dei bianconeri e ci sarebbe già stato un contatto con il PSG. Il progetto di Paratici è quello di regalare a Sarri un tridente da sogno composto da Icardi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Contatto Paratici-Leonardo - Come riporta il quotidiano sportivo nelle ultime ore c'è stato un contatto fra i club per capire i contorni del possibile affare. La strada è tracciata anche se, naturalmente, per arrivare al traguardo ci sono altri passaggi da effettuare. Il primo è il riscatto del giocatore da parte del PSG. I campioni di Francia infatti possono esercitare il diritto versando 70 milioni all’Inter, come da intese della scorsa estate, e la mossa non appare in dubbio, nonostante la parabola discendente della stagione di Maurito. Poi la trattativa fra PSG e Juve per il bomber argentino, con l'Inter che potrebbe comunque sorridere perché se Icardi dovesse approdare alla Juve, i nerazzurri otterrebbero dal PSG 15 milioni in più, in base ad una clausola che prevede tale cifra aggiuntiva in caso di cessione ad una società italiana.

Contropartite - La Juventus, per abbassare l'esborso complessivo di 85 milioni, potrebbe mettere sul piatto giocatori graditi ai parigini. Da Pjanic (valutato 60 milioni) alla coppia Douglas Costa-Alex Sandro (40 milioni a testa), senza dimenticare De Sciglio, giocatore che a gennaio era stato vicinissimo al trasferimento in Francia.