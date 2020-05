Juventus, Icardi in stand-by per i costi ma occhio alle contropartite

In casa Juventus non si perde di vista il destino di Mauro Icardi, con il PSG che nelle prossime settimane è chiamato al riscatto per 70 milioni di euro da versare nelle casse dell'Inter. Nonostante gli eventuali costi spaventino un po' per diversi motivi, Paratici è in ottimi rapporti con Leonardo e in un secondo momento, qaundo la creatività prenderà il posto dei contanti, dei possibili scambi con protagonisti giocatori come Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro o De Sciglio non sono certo ipotesi da scartare. A riportarlo è Tuttosport.