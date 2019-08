Juventus, Icardi ora è il primo obiettivo. Ma prima due cessioni illustri

Mauro Icardi è il vero obiettivo della Juventus. Come sottolinea questa mattina Tuttosport, nonostante il pressing di Roma e Napoli, 'Maurito' vede solo bianconero e Paratici ha così venti giorni di tempo per portare a Torino il partner perfetto di Cristiano Ronaldo.

Prima due cessioni - La strategia della Juve, in questo momento del mercato, è ormai chiara: vendere per poi regalare a Sarri la ciliegina (o più di una) sulla torta. Lo sbarco dell'ex capitano dell'Inter in Piemonte è legato così a doppio filo alla partenza di Paulo Dybala, primo obiettivo del PSG in caso di addio di Neymar e per il quale sono già in corso da giorni costanti contatti tra le parti. Senza dimenticare l'altro partente Mario Mandzukic, che porterebbe nelle casse della 'Vecchia Signora' altra liquidità utile proprio per l'assalto al bomber argentino.