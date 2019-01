Juventus, idea Emerson al posto di Spinazzola. Rogerio piace a Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus si muove per sostituire Leonardo Spinazzola, esterno mancino sempre più vicino a lasciare i bianconeri in prestito per ritrovare la forma perduta con l'infortunio. Il giocatore dovrebbe accasarsi al Bologna, con Paratici pronto a fare mercato per avere subito un'alternativa valida ad Alex Sandro. Il primo nome in lista è Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. Con i Blues si potrebbe parlare anche del futuro di Rogerio, attualmente al Sassuolo ma che piace a molti club, tra i quali proprio il Chelsea di Sarri. L'alternativa torna ad essere Matteo Darmian, che al Manchester United è pur sempre una riserva di lusso e che da tempo piace alla Juve e ai suoi dirigenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.